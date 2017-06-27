Парубий: Согласован перечень оружия США для передачи Украине

27.06.2017, 16:37

Политическое решение о предоставлении Украине оборонительного летального оружия может быть принято в Вашингтоне до конца 2017 года, перечень типов вооружения уже согласован. Об этом на пресс-конференции в Верховной Раде заявил председатель парламента Андрей Парубий.

"Вопрос (передачи оружия, - ред.) технически готов. Есть полная поддержка в обеих палатах парламента. И это мне подтвердил во время разговора спикер Палаты представителей Пол Райан. Более того, согласован перечень тех типов вооружения, который могут быть предоставлены Украине", - уточнил он.

По словам Парубия, сейчас это "вопрос политического решения".

"Важно, что уже нет отказов, как это было еще год назад: вопрос рассматривается. И я надеюсь, что он буде решен до конца года, до конца осени. Рассчитываю, что политическое решение в администрации президента будет таким же, как и в Конгрессе США", - сказал он. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.