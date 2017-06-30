ФСБ запросила у Украины данные по задержанным пограничникам РФ

30.06.2017, 16:25

Федеральная служба безопасности России обратилась к Украине с просьбой об информации о задержанных сегодня в районе Перекопского залива в Херсонской области российских пограничниках. Об этом в эфире канала "112 Украина" сообщил пресс-офицер Госпогранслужбы Олег Слободян.

"К нам обратились пограничники Российской Федерации. На том участке границы, который мы контролируем, они проинформировали нас о том, что у них якобы во время ночных учений потерялись двое военнослужащих погранслужбы РФ", - сказал он.

По словам Слободяна, ГПСУ совместно с другими службами требуют от ФСБ РФ документальное подтверждение слов задержанных и их личностей, и одновременно проводят "фильтрационные мероприятия" .

30 июня 2017 года около 02:30 в Херсонской области на берегу Перекопского залива пограничники и военные задержали двух сотрудников погранслужбы ФСБ РФ. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.