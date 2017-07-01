Лондон призывает Москву искать заказчиков убийства Немцова

01.07.2017, 12:37

Власти Великобритании считают, что России следует продолжать расследование убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова. В Лондоне убеждены, что приговором пяти подозреваемым дело не должно ограничиваться.

"Министерство иностранных дел и по делам Содружества поддерживает семью Бориса Немцова в их призыве к дальнейшему расследованию с целью найти заказчика убийства", - заявил в пятницу, 30 июня, представитель Форин Офис.

"Ответственность за убийство Немцова несут не только те, кого уже осудили. Мы все призываем российское правительство к тому, чтобы виновные оказались привлечены к ответственности", - также говорится в обращении британского МИД.

Накануне, 29 июня, коллегия присяжных заседателей Московского окружного военного суда вынесла вердикт в отношении пяти человек, обвиняемых в подготовке и убийстве Бориса Немцова. Присяжные путем голосования сочли всех подсудимых виновными. По мнению родственников Немцова, дело осталось нераскрытым. Об этом сообщает Deutsche Welle.