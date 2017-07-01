Россия сократила свой взнос в Совет Европы

01.07.2017, 12:43

Россия сокращает свой взнос в бюджет Совета Европы на треть. Об этом в субботу 1 июля заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Таким образом, бюджет Совета Европы недополучит около 11 млн евро. Изначально взнос России должен был составить 33 млн, это свыше 7 процентов от общего бюджета организации.

Москва считает, что сумма в 11 млн евро равнозначна ее неучастию в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). С апреля 2014 года российская делегация в ПАСЕ фактически не принимает участия в работе: она была лишена права голоса из-за действий России на юго-востоке Украины и аннексии Крыма.

В пятницу 30 июня глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия восстановит взносы в случае восстановления прав российских депутатов в ПАСЕ. "Их отстранение от утверждения высоких должностных лиц Совета Европы, включая генсекретаря, комиссара по правам человека и судей Европейского суда по правам человека ставит под вопрос легитимность этих лиц в контексте отношений России и Совета Европы", - отметил Лавров.

Генеральный секретарь Совета Европы Турьберн Ягланд ранее заявил, что Россия еще не отправляла в Страсбург официального уведомления о сокращении своего взноса. Он не стал уточнять, может ли эта ситуация привести к исключению России из Совета Европы. Об этом сообщает Deutsche Welle.