Нидерланды будут следить за уровнем свободы СМИ в Украине

01.07.2017, 13:33

Посол Королевства Нидерланды в Украине Кейс Кломпенхаувер обеспокоен из-за давления, которое оказывается на украинских журналистов и активистов-антикоррупционеров.

Об этом он заявил в интервью DT.UA.

Дипломат подчеркнул, что критика власти качественными медиа и независимыми журналистами - это "краеугольный камень демократии".

Правоохранители должны сосредоточиться на своих первоначальных задачах и не мешать ни экономике, ни демократии. Это серьезный вопрос. Нидерланды и, думаю, все наши коллеги из международного сообщества, сейчас очень внимательно смотрим на Украину и будем и дальше наблюдать за любыми попытками ограничить свободу СМИ, даже если это делается с патриотической позиции, - подчеркнул он.

По мнению дипломата, такие действия могут быть глупыми, и, как следствие, непатриотичными. Об этом сообщает Телеканал новин "24".