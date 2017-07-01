Нидерланды будут следить за уровнем свободы СМИ в Украине

Посол Королевства Нидерланды в Украине Кейс Кломпенхаувер обеспокоен из-за давления, которое оказывается на украинских журналистов и активистов-антикоррупционеров.
Об этом он заявил в интервью DT.UA.
Дипломат подчеркнул, что критика власти качественными медиа и независимыми журналистами - это "краеугольный камень демократии".
Правоохранители должны сосредоточиться на своих первоначальных задачах и не мешать ни экономике, ни демократии. Это серьезный вопрос. Нидерланды и, думаю, все наши коллеги из международного сообщества, сейчас очень внимательно смотрим на Украину и будем и дальше наблюдать за любыми попытками ограничить свободу СМИ, даже если это делается с патриотической позиции, - подчеркнул он.
По мнению дипломата, такие действия могут быть глупыми, и, как следствие, непатриотичными. Об этом сообщает Телеканал новин "24".