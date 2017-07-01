Украина начала председательство в ОЧЭС

01.07.2017, 13:34

Украина сегодня, 1 июля, начала председательствовать в Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), сменив на посту Турцию. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины на официальном сайте.

"36-е заседание Совета министров завершилось церемонией передачи председательства в организации от Турции к Украине на очередной полугодовой период, который начнется с 1 июля 2017 года", - отмечает МИД.

Первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко подчеркнул, что агрессивная политика России стала препятствием эффективному сотрудничеству стран и отметил, что украинское председательство будет сосредоточено на проблемах экономического сотрудничества в условиях кризиса безопасности в регионе.

"Среди приоритетов украинского председательства в ОЧЭС является реализация многосторонних региональных проектов, в частности в сфере транспорта. В этой связи Украина предполагает провести встречу министров транспорта и ряд мероприятий на экспертном уровне", - гсообщает МИД. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.