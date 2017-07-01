МИД требует от РФ допустить консула к украинским политзаключенным

01.07.2017, 13:54

Министерство иностранных дел требует от страны-агрессора России допустить консула к украинским политзаключенным, незаконно удерживаемым на ее территории. Соответствующее заявление обнародовано на сайте внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что МИД решительно протестует против системных отказов РФ дипломату в посещении украинцев.

"Министерство расценивает необоснованные и составленные по единому образцу отказы в праве консульского должностного лица посетить незаконно заключенных украинцев как грубое нарушение взятых на себя РФ международных обязательств, а также положений Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и консульской конвенции между Украиной и РФ 1993 года", - говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что "сознательное пренебрежение" правом консула на посещение украинцев "свидетельствует о намерении российской стороны скрыть факты бесправия и политической направленности дел против граждан Украины".

"МИД Украины требует от РФ безотлагательно обеспечить беспрепятственный доступ консульских должностных лиц к незаконно удерживаемым Олегу Сенцову, Александру Кольченко, Рустему Ваитову, Руслану Зейтуллаеву, Ферату Сайфуллаеву, а также к другим незаконно удерживаемым в России гражданам Украины", - говорится в заявлении.

25 мая 2017 года сообщалось, что в правительстве подготовили законопроект о предоставлении статуса политзаключенных украинцам, незаконно лишенным свободы по решениям органов власти Российской Федерации. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.