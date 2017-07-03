Россия продолжит финансирование Совета Европы только после возвращения всех прав ее делегации в ПАСЕ

03.07.2017, 15:20

Глава Совета федерации России Валентина Матвиенко заявила, что российское финансирование деятельности Совета Европы зависит от готовности организации поменять регламент.

По мнению Матвиенко, Парламентская ассамблея Совета Европы должна поменять регламент, чтобы не было возможности ограничивать деятельность делегаций отдельных стран.

Сейчас же делегация России не имеет права голосования на заседаниях ПАСЕ, в связи с чем сама отказалась от посещения пленарных заседаний. По словам главы верхней палаты парламента, Россия не собирается выделять деньги, чтобы каждый день наблюдать "русофобскую истерию".

Делегация России до сих пор находится под санкциями ПАСЕ, которые были наложены на нее в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Согласно соответствующей резолюции, российские депутаты были лишены права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".