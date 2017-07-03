ХДС и ХСС представили совместную предвыборную программу

03.07.2017, 17:39

Партия канцлера ФРГ Ангелы Меркель Христианско- демократический союз (ХДС) представила в понедельник, 3 июля, совместную предвыборную программу с Христианско-социальным союзом (ХСС).

Документ объемом в 76 страниц получил название "правительственная программа". ХДС и ХСС намерены снизить уровень безработицы в стране до менее чем 3 процентов. По словам Меркель, конечная цель заключается в том, чтобы "ни одно рабочее место не осталось незанятым". В рамках этой политики планируется, в частности, принять "закон об иммиграции высококвалифицированных специалистов". Расходы на науку предлагается повысить с 3 до 3,5 процентов ВВП.

Партии обещают увеличить пособие на ребенка на 300 евро в год и ввести для семей с детьми специальные выплаты для приобретения ими жилья в размере 1200 евро ежегодно (на каждого ребенка) на протяжении десяти лет. Согласно программе, до 2021 года в ФРГ должно быть построено 1,5 млн новых квартир.

Для обеспечения внутренней безопасности планируется создать 15 тысяч новых рабочих мест в полиции и расширить систему видеонаблюдения.

В программе не прописано ограничение количества принимаемых беженцев, как того желали в ХСС. Лидер этой партии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) не стал настаивать на этом требовании как обязательном для вступления в коалицию. Он отметил, что из-за снижения потока мигрантов предлагаемая квота на уровне 200 тысяч беженцев ежегодно "в этом году не играет никакой роли". Зеехофер подчеркнул, что обе партии выступают за стабилизацию данного показателя "на низком уровне", а во время разработки предвыборной программы между ХДС и ХСС "царил истинный дух единства". Об этом сообщает Deutsche Welle.