Председатель Парламентской ассамблеи НАТО выразил уверенность, что Украина станет членом Альянса

03.07.2017, 18:26

Председатель Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли выразил уверенность в том, что Украина в будущем станет членом Североатлантического альянса. Об этом он заявил на совместном с председателем Верховной Рады Андреем Парубием брифинге.

"Еще очень много необходимо сделать на этом пути, но мы видим очень большой прогресс, и мы уверены, что Украина сможет стать членом НАТО. И мы, как Парламентская ассамблея, будем поддерживать ее в этом", - заявил он.

Алли добавил, что сейчас обсуждается вопрос о визите ПА НАТО в Украину: "Это тот вопрос, который мы сейчас обсуждаем. И я надеюсь, что мы сможем приехать сюда в полном составе ассамблеи и провести здесь ее заседание в ближайшее время".

Также он заявил, что защита и поддержка Украина - это защита и поддержка и европейских стран. "Украина является форпостом западных демократий и общих ценностей. Мы знаем, что поддержка Украины - это поддержка нас самих, охрана и защита Украины - это защита нас самих", - сказал председатель ПА НАТО. Об этом сообщает УНИАН.