НАТО усилит помощь Украине в сфере кибербезопасности

04.07.2017, 16:01

НАТО планирует расширение целевого фонда для Украины по вопросам кибербезопасности. Об этом заявил заместитель генсека альянса по вопросам новых вызовов безопасности Сорин Дукару на встрече с секретарем СНБО Александром Турчиновым, сообщает пресс-служба СНБО.

Во время встречи собеседники обсудили ситуацию, которая сложилась в Украине в результате гибридной агрессии РФ.

По словам Турчинова, вдоль границы Украины с Россией выстраивается мощная инфраструктура российских войск, "создаются новые дивизии в Белгородской и Ростовской областях, вблизи восточной и северной границ".

Дукару подчеркнул, что "Украина - краеугольный камень в евроатлантической безопасности".

Заместитель генсека НАТО подчеркнул важность сотрудничества в научной сфере и в вопросах кибербезопасности. "На данном этапе мы углубляем практическое сотрудничество и интеграцию наших действий", - сказал он, добавив, что работа целевого фонда для Украины по вопросам кибербезопасности при НАТО признана удовлетворительной, и "сейчас планируется расширение его работы".

Украина в наибольшей степени пострадала от вредоносной программы-вируса Petya.A, на ее долю пришлось 75,24% случаев заражений. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.