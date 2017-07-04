В Киеве Порошенко встретится с Тиллерсоном

04.07.2017, 16:17

9 июля в Киеве президент Петр Порошенко проведет встречу с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно сообщению, визит Тиллерсона в Украину состоится во исполнение договоренностей президентов Украины и США.

Порошенко и Тиллерсон обсудят вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США и продолжения координации усилий по противодействию российской агрессии против Украины.

Стороны также рассмотрят вопрос реализации договоренностей, достигнутых во время визита Порошенко в США 20-21 июня. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.