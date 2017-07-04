Кремль назвал дату встречи Трампа и Путина в Гамбурге

04.07.2017, 16:43

Американский и российский президенты Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в пятницу, 7 июля, в кулуарах саммита "большой двадцатки".

Об этом сообщил журналистам, отвечая на соответствующий вопрос во вторник, 4 июля, помощник Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

Подробностей он не привел. Накануне Ушаков заявил, что Путин и Трамп обсудят ситуацию на Украине и в Сирии. Кроме того, российская сторона хочет затронуть темы контроля над вооружениями и борьбы с международным терроризмом.

Трамп и Путиндолжны принять участие в саммите "группы двадцати", который пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Об этом сообщает Deutsche Welle.