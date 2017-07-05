В Парламентской ассамблее ОБСЕ подготовили резолюцию по Донбассу и Крыму

05.07.2017, 13:31

Комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности подготовил к рассмотрению ПА резолюцию "Укрепление взаимного доверия и сотрудничества ради мира и процветания в регионе ОБСЕ". Документ призывает РФ прекратить оккупацию Крыма и соблюдать Минские соглашения.

Сегодня в Минске открывается 26 сессия ПА ОБСЕ. В подготовленном к рассмотрению документе, среди прочего, признается, что "определенные районы Донецкой и Луганской областей находятся под контролем "российских гибридных сил".

В проекте резолюции содержится призыв к РФ, как к "государству, которое оккупирует", обеспечить беспрепятственное передвижение СММ ОБСЕ по территории Крыма, а также выражение поддержки Минского протокола и Минского меморандума по урегулированию ситуации в Донбассе. Кроме того, Россию призывают "воздержаться от агрессивной практики и отменить решение о незаконной аннексии Автономной республики Крым".

Стороны конфликта, в то же время, призывают к отводу вооружений большого калибра и предоставлению гуманитарным миссиям возможности осуществлять свою деятельность в Донбассе.

Парламентская ассамблея ОБСЕ (ПА ОБСЕ) собирается в среду, 5 июля, на 26-ю сессию, которая пройдет в Минске. Во время встречи представители парламентов стран-членов организации обсудят вооруженный конфликт на Востоке Украины

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украине пора завершать антитеррористическую операцию на Востоке Украины и переходить к новому формату защиты от российской гибридной агрессии. По его словам, уточненный законопроект "О возобновлении государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей" будет представлен президенту. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".