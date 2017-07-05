Меркель и Макрон обсудят с Путиным ситуацию в Украине

05.07.2017, 15:54

В Гамбурге 7-8 июля на полях саммита G20 планируется трехсторонняя встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона и президента России Владимира Путина.

Об этом сегодня, 5 июля, сообщил официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт."Состоится встреча канцлера Ангелы Меркель с президентами Франции Эмманюэлем Макроном и РФ Владимиром Путиным", - сказал Зайберт. Основной темой станет, по его словам, ситуация в Украине.

Точное время и место встречи он при этом не назвал. "Я не могу назвать сейчас ни дату, ни место", - сказал пресс-секретарь главы немецкого правительства.

Саммит G20 пройдет в немецком Гамбурге 7-8 июля.

26 Макрон на пресс-конференции с президентом Петром Порошенко в Париже заявил, что в конце июня - начале июля состоится встреча лидеров стран нормандского формата.

Позже глава МИД Украины Павел Климкин уточнил, что Украина намерена организовать телефонную конференцию стран-членов нормандского формата по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.