ЕC готов к активному сотрудничеству с Украиной в противодействии кибератакам

05.07.2017, 16:01

Европейский Союз готов к сотрудничеству с Украиной в противодействии кибератакам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета национальной безопасности и обороны по результатам встречи секретаря СНБО Александра Турчинова с главой представительства ЕС в Украине Хьюгом Мингарелли.

Отмечается, что во время встречи собеседники обсудили вопросы реформирования сектора безопасности и обороны Украины и сотрудничество с ЕС по противодействию кибернетической агрессии.

"Мы поддерживаем реформы, происходящие в Украине, и готовы к активному сотрудничеству в противодействии киберугрозами, составляющим общую опасность для наших стран", - сказал Мингарелли.

Турчинов в свою очередь сообщил, что последняя кибератака была мощной и направленной против информационных ресурсов государственных структур, банковского сектора, субъектов критической инфраструктуры и субъектов экономического поля Украины.

"Сотрудничество в этом вопросе для нас чрезвычайно актуально, так как кибернетическая война является одной из опасных составляющих гибридной агрессии РФ против нашего государства", - сказал секретарь СНБО.

Собеседники также обсудили особенности проектов законов о национальной безопасности Украины "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", подготовленные аппаратом СНБО.

Турчинов отметил, что Украина не останавливает процесс укрепления своей обороноспособности и реформирования сектора безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами НАТО. Об этом сообщают "Українські Новини".