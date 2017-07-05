Комментарий МИД Украины в связи с решением об избрании механизма привлечения к ответственности виновных в катастрофе самолета Малайзийских авиалиний рейса МН17

05.07.2017, 16:57

5 июля 2017 Правительство Нидерландов от имени Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, которые являются государствами-участниками Совместной группы по расследованию катастрофы самолета Малайзийских авиалиний рейса МН17 (JIT), объявило совместно выработанное решение об избрании механизма привлечения к уголовной ответственности виновных в этом преступлении.

Как известно, Российская Федерация в 2015 году заблокировала резолюцию Совета Безопасности ООН о создании международного трибунала для привлечения к ответственности виновных в катастрофе самолета.

В связи с этим, рассмотрев различные опции создания механизма преследования и основываясь на выводах расследования JIT, страны, которые проводят расследование, приняли решение осуществлять уголовное производство по делу катастрофы самолета рейса МН17 в рамках правовой системы Нидерландов.

Основанием реализации этого решения станет соглашение между Украиной и Королевством Нидерландов о международно-правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных с катастрофой самолета рейса МН-17, которое планируется подписать 7 июля 2017 года. Соглашение предусматривает практические аспекты передачи юрисдикции от Украины в Нидерланды, делает невозможным участие всех подозреваемых в преступлении в голландском процессе.

Страны-участницы JIT разделяют общее мнение, что уголовное производство в Нидерландах будет проведено на высоком профессиональном уровне, объективно и беспристрастно.

Судебный процесс будет строиться на существующих результатах расследования Совместной группы, но это не будет означать прекращение следственных действий. Страны JIT будут продолжать тесное сотрудничество с целью привлечения преступников к уголовной ответственности. Государства-участники Совместной группы будут также прилагать усилия к привлечению широкой международной поддержки, в т.ч. через основные органы Организации Объединенных Наций.

Передача уголовного производства в Нидерланды является важным шагом на пути к утверждению справедливости.

Инф. Прес-сужбы Министерства иностранных дел Украины.