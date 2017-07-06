Трамп обвинил Москву в дестабилизации обстановки

06.07.2017, 16:05

Президент США Дональд Трамп в четверг, 6 июля, назвал "действия и поведение России дестабилизирующими" и отметил, что Вашингтон ведет совместную "работу с Польшей" по противодействию этим тенденциям. Об этом американский лидер заявил после встречи с польским президентом Анджеем Дудой во время своего визита в Варшаву.

По словам хозяина Белого дома, Соединенные Штаты "привержены поддержанию мира и безопасности в Центральной Европе". "Наш прочный союз с НАТО и Польшей имеет решающее значение для сдерживания" конфликтов и позволяет добиться того, чтобы "война между великими державами больше никогда не разорила Европу, а мир был бы более безопасным", подчеркнул президент.

Коснулся Трамп и возможного вмешательства Москвы в выборы президента США. "Думаю, это была Россия", заявил он журналистам, добавив при этом, что "никто точно не знает". Однако уже буквально в следующем предложении, он, не вдаваясь в детали, заметил: "Думаю, за этим могли стоять представители других стран".

В Кремле уже отреагировали на слова американского лидера о дестабилизирующем поведении России. "Мы не согласны с таким подходом", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во время своего первого визита в Европу в конце мая 2017 года Дональд Трамп вызвал недоумение многих союзников по Североатлантическому альянсу, когда, вопреки ожиданиям, ничего не сказал об "абсолютной" приверженности своей страны пятой статье Устава НАТО, которая расценивает нападение на одно из государств-членов альянса как агрессию против всех стран блока. Вместо этого он призвал партнеров по альянсу увеличить расходы на оборону.

В пятницу, 7 июля, у американского президента запланирована встреча с главой российского государства Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Гамбурге. Об этом сообщает Deutsche Welle.