Встреча Путина и Трампа состоится 7 июля в рамках саммита "Большой двадцатки"

06.07.2017, 16:09

Первая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоится в пятницу 7 июля в Гамбурге в рамках саммита "Большой двадцатки".

Накануне в ходе пресс-конференции в Варшаве после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой глава Белого дома раскритиковал Москву, назвав ее поведение "дестабилизирующим".

"Америка выступает за поддержание мира и безопасности в Центральной и Восточной Европе. Мы сотрудничаем с Польшей в ответ на действия и дестабилизирующее поведение России. И мы благодарны Польше за пример, который она подает другим членам НАТО, будучи одним из немногих государств, выполняющих финансовые обязательства в отношении Альянса", - заявил Дональд Трамп.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Москвы пока нет "ясного понимания" по поводу будущего сотрудничества с США. В то же время ранее в ходе официальных переговоров между Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином было подписано более 40 соглашений в области экономики, сельского хозяйства и энергетики. Об этом сообщает EuroNews.