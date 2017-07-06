В Венесуэле десятки активистов ворвались в здание парламента

06.07.2017, 16:17

В Венесуэле десятки поддерживающих политику Николаса Мадуро активистов ворвались в здание парламента страны.

В Национальной ассамблее большинство депутатов составляют представители оппозиционных партий. Это почти немедленно привело к массовой драке. Сторонники действующей власти, как сообщается, были вооружены обрезками труб и дубинками. Несколько законодателей получили ранения разной степени тяжести, им была на месте оказана первая помощь.

Свою оценку происходящему дал Хулио Борхес, президент Национальной Ассамблеи: "Любой, кто увидит сегодняшние кадры, снятые в залах паралмента, может подумать, что мы противостоим сильному правительству. Но это обманчиво. Правительство, которое вытворяет то, чему мы все тут стали свидетелями- это слабое правительство, это провалившееся правительство, это трусливое правительство".

Политический и экономический кризис в Венесуэле продолжается уже три месяца. По разным оценкам, в волнениях, которые подавляли власти, погибли по меньшей мере 90 человек. На 30 июля назначен плебисцит, который решит судьбу Основного закона страны. Об этом сообщает EuroNews.