Еврокомиссия планирует выделить Украине EUR200 млн грантовой помощи

06.07.2017, 16:47

Европейская комиссия собирается выделить на грантовую помощь Украине €200 млн.

Об этом на конференции по вопросам реформ в Украине в Лондоне заявил заместитель главы Еврокомиссии по вопросам финансовой стабильности и финансовых услуг Валдис Домбровскис.

"Украине удалось достичь значительных успехов в достижении макроэкономической стабильности. Мы приветствуем это", - сказал Домбровскис. Он уточнил, что ранее Украина уже получила EUR2,8 млрд из запланированных EUR3,4 млрд.

Также он упомянул ситуацию на востоке Украине, указав на то, что она остается напряженной, а связанные с агрессией против Украины санкции против РФ будут зависеть от выполнения минских соглашений.

27 июня сообщалось, что страны ЕС поддержали предложение предоставить Европейской комиссии мандат на переговоры с Россией о строительстве газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.