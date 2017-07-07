Бундесрат лишил экстремистские партии ФРГ финансирования

07.07.2017, 15:04

Экстремистские партии Германии больше не смогут получать средства из госбюджета. Бундесрат, представительство федеральных земель Германии, одобрил в пятницу, 7 июля, закон о прекращении государственного финансирования политических объединений, направленных против конституции.

В Основной закон ФРГ будет внесено соответствующее изменение. Двумя неделями ранее за принятие этого закона проголосовали депутаты германского парламента - бундестага.

Согласно еще одному принятому закону, бундестаг, бундесрат или правительство ФРГ смогут ходатайствовать перед Федеральным конституционным судом о лишении антиконституционных партий финансирования.

Лишение государственных денег напрямую затронет правоэкстремистскую Национал-демократическую партию Германии (НДПГ). В 2016 году она получила из бюджета Германии больше 1 миллиона евро.

В январе Федеральный конституционный суд отклонил иск о запрете НДПГ. Хотя идеология партии противоречит ценностям конституции ФРГ, у НДПГ нет потенциала для устранения демократии в Германии, заявил председатель высшей судебной инстанции Андреас Фоскуле (Andreas Vosskuhle), оглашая постановление. По его словам, "нет убедительных доказательств того, что деятельность партии может привести ее к успеху". Об этом сообщает Deutsche Welle.