Госдеп США назначил спецпредставителя по Украине

07.07.2017, 15:16

Государственный департамент США назначил своим специальным представителем по Украине бывшего посла США при НАТО Курта Волкера.

Об этом на своей странице в Twitter написала журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

"В качестве представителя по Украине деятельность Волкера будет направлена на устранение конфликта, созданного после вторжения России в Крым и на восток Украины", - написала Джейкобс.

В апреле издание BuzzFeed, написало, что администрация Трампа, как ожидается, назначит нового специального посланника для непосредственного общения с Владиславом Сурковым, помощником президента России Владимира Путина, известным как "серый кардинал" Кремля.

В обязанности нового посланника, имя которого не называется, будет входить, в частности, ведение переговоров о войне в Украине, говорится в сообщении. Также отмечается, что открытие такого дипломатического канала поддержала канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщает УНИАН.