Темами саммита Украина-ЕС станут реформы, Крым и Донбасс

07.07.2017, 15:17

Ключевыми темами 19-го саммита Украина-ЕС, проведение которого запланировано на 12-13 июля в Киеве, будут прогресс в реформировании в Украине, конфликт на Донбассе, включая реализацию Минских соглашений, незаконная аннексия Россией АРК, а также региональная и международная ситуация.

Как сообщается сайте Совета Европейского Союза, на саммите ЕС будет представлен президентом Европейского совета Дональдом Туском и председателем Европейской комиссии Жаном Клодом Юнкером. Украину будет представлять президент Петр Порошенко.

Порошенко и Туск в ходе телефонного разговора скоординировали позиции перед саммитом "Большой Семерки" и договорились провести очередной саммит Украина- Европейский Союз 13 июля 2017 года в Киеве. Об этом сообщает УНИАН.