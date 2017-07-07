Дипломаты ведущих стран мира выразили полную политическую поддержку Украины и готовность поделиться опытом реформ

07.07.2017, 15:31

Представители внешнеполитических ведомств стран Европейского Союза, Канады и Японии выразили полную политическую поддержку курса, который взяла власть Украины после Революции Достоинства, и заверили в готовности поделиться опытом экономических реформ, в которых нуждается украинское общество.

Таковы результаты большой Конференции по вопросам реформ в Украине, состоявшейся 6 июля в Лондоне, Великобритания.

Конференция стала одним из ключевых мероприятий визита пемьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Участниками собрания стали более трех десятков дипломатов и представителей международных финансовых организаций.

Председательствующими на Конференции были Премьер-министр Владимир Гройсман и Государственный секретарь Великобритании по иностранным делам Борис Джонсон.

С этим согласилась Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд. "Это ваш великий момент, и мы верим, что вы можете это (реформы) сделать. Мы гордимся вашим прогрессом", - отмечала дипломат. Она сообщила, что вскоре между Украиной и Канадой начнет работу режим свободной торговли, и "канадские компании сообщают, что они заинтересованы сотрудничать с Украиной". "Надо не потерять достижений Майдана. Мы верим в политическую значимость происходящего в Украине. Это поле битвы за демократию в мире", - отметила Министр.

О настойчивости в продвижении реформ говорили главы внешнеполитических ведомств стран Балтии и Центральной Европы. "Украина - это передовая наших ценностей. У вас будет успех - будет успех в Европе", - сказал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

И Европа готова поддержать на пути к успеху. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что за I квартал текущего года объем взаимной торговли между Украиной и ЕС вырос на 25%, и сейчас Еврокомиссия разрабатывает ряд проектов поддержки Украины на общую сумму 200 млн долл.

Дипломаты обратили внимание, что выбранные приоритеты, реформы в пенсионной, земельной, образовательной, медицинской системах и приватизация вместе с судебной реформой и построением эффективной борьбы с коррупцией - это то, чего хочет общество.

Об этом сказал и Вице-президент по иностранным делам Парламента Японии Мото Такисава.

"Япония приветствует прогресс Украины в экономических реформах. Украина на пути к достижению успеха. Мы ожидаем дальнейших усилий на основе представленного (Правительством Украины) среднесрочного плана действий. Ключевые реформы - энергетика, здравоохранение, образование и т. д. Главное - прислушиваться к голосу гражданского общества", - сказал дипломат.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.