В Гамбурге стартовал саммит G20

07.07.2017, 15:48

В Гамбурге стартовал саммит "Большой двадцатки". В первый день главы государств в узком кругу обсуждают ситуацию на Ближнем Востоке и борьбу с терроризмом.

В плане и двусторонние переговоры. Программа российского президента Владимира Путина включает, среди прочего, рабочий завтрак в компании коллег из Франции и Германии, а также первую личную встречу с американским лидером. Речь на ней пойдет о ситуации в Сирии и на Украине. Накануне Дональд Трамп заявил о "дестабилизирующем поведении" Москвы.

После того, как Вашингтон в начале июня заявил о выходе из Парижского соглашения по климату, экология - еще одна важная тема в повестке саммита. Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что лидеры "Большой двадцатки" обратятся к США с призывом пересмотреть свое решение.

Среди других вопросов, которые будут подняты в Гамбурге, - глобальный рост экономики, миграция и противодействие коррупции.

Культурная программа включает концерт в Эльбской филармонии, на котором прозвучит Девятая симфония Людвига Бетховена, и торжественный прием. Об этом сообщает EuroNews.