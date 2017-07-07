Трамп и Путин впервые пожали руки

07.07.2017, 16:19

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин впервые встретились тет-а-тет, пожав руки в начале саммита G20 в немецком Гамбурге.

Позже в этот день два лидера проведут длительную личную встречу. По разным источникам, она продлится от 30 минут до часа.

Накануне во время выступления в Варшаве Дональд Трамп призвал Россию "прекратить дестабилизирующие действия в Украине и других странах" и "присоединиться к сообществу ответственных государств".

Вместе с тем, перед саммитом в Гамбурге Владимир Путин призвал отменить американские санкции против России, наложенные после аннексии Крыма в 2014 году.

Главными темами саммита должны стать вопросы изменения климата и торговля. В то же время обозреватели говорят, что выбрав для саммита именно Гамбург - один из главных технологических центров северной Германии, - немецкий канцлер стремится продемонстрировать, что с массовыми протестами возможно справиться в открытой демократии.

При этом акции в Гамбурге внесли определенный хаос в организацию саммита "Большой двадцатки". Так, первая леди США Мелания Трамп вынуждена была остаться в отеле из-за уличных демонстраций. А министр финансов Германии Вольфганг Шобле отменил свою встречу со школьниками в связи со сложной ситуацией в городе. Об этом сообщает BBC Украинская служба.