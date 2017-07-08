Меркель, Путин и Макрон настаивают на соблюдении перемирия на Украине

08.07.2017, 11:51

В Гамбурге в субботу, 8 июля, завершается саммит "большой двадцатки". Встречи лидеров ведущих стран мира проходят на фоне акций протеста.

Два дня в городе шли столкновения полиции с хулиганствующими экстремистами из "Черного блока" - аморфной группировки, объединяющей различные анархистские и левацкие течения.

Дональд Трамп ожидает заключения соглашения о свободной торговле между США и Великобританией "очень, очень быстро". "Мы работали над соглашением о торговле, которое будет очень, очень значительным и мощным, грандиозным для обеих стран", - заявил он.

Меркель, Макрон и Путин на встрече в кулуарах саммита G20 подтвердили необходимость соблюдения перемирия на востоке Украины, сообщил официальный представитель правительства ФРГ.

По последним данным, в ходе беспорядков в Гамбурге 213 стражей правопорядка получили ранения различной тяжести. С начала протестов полиция задержала или арестовала свыше 200 человек.

Темами обсуждения участниками саммита в субботу будут проблемы миграции, здравоохранения, сотрудничества со странами Африки, а также предоставления женщинам больших шансов.

После ночи беспорядков, организованных хулиганствующими леваками, обстановка в Гамбурге успокоилась. Коммунальные службы приводят город в порядок. С улиц убирают мусор, остатки баррикад. Полицейские восстанавливают поваленные дорожные указатели. Об этом сообщает Deutsche Welle.