Тиллерсон: Путин и Трамп не договаривались о следующей встрече

08.07.2017, 12:34

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин не договаривались о следующей встрече. Об этом сообщил госсекретать Рекс Тиллерсон, передает Белый дом.

"Согласованы последующие встречи с рабочими группами Государственного департамента. Мы договорились создать рабочую группу, чтобы начать изучение соглашения по вопросам кибер-безопасности и невмешательства", - сказал Тиллерсон.

Государственный секретарь, отвечая на вопрос об обсуждении вероятного вмешательства РФ в выборы, сказал, что россияне просили доказательства.

Встреча Путина и Трампа прошла 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. Она длилась больше двух часов. В переговорах также участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.