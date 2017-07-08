Украина и Нидерланды подписали соглашение о расследовании и наказании в рамках дела MH17

08.07.2017, 13:05

Украина и Нидерланды подписали соглашение с целью создания правовых оснований для привлечения к ответственности судом Нидерландов лиц, причастных к поражению самолета Boeing 777 (рейс MH17) в небе над Донецкой областью в июле 2014 года.

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко на своей странице в Facebook.

Министр отметил, что в соответствии с соглашением преследование лиц, виновных в катастрофе, будет осуществляться в рамках национальной судебной системы Нидерландов. По его убеждению, такой шаг позволит сконцентрировать следственные действия в рамках правосудия одной страны.

"Это не преступление против австралийцев, голландцев или представителей других стран. Это преступление против всего человечества. И мы должны сделать все возможное, чтобы причастные к гибели почти 300 человек не смогли избежать ответственности", - добавил он.

"Я призываю представителей всех государств оказывать необходимую поддержку и содействие для осуществления расследования и привлечения к ответственности виновных лиц, как это предусмотрено резолюцией Совета безопасности ООН", - заявил Петренко.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту.

Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совет безопасности Голландии 13 октября 2015 обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук".

Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 отчете сообщила, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским зенитно-ракетным комплексом "Бук", ввезенным в Украину из России.

Страны-участницы расследования трагедии МН17 договорились не создавать отдельный трибунал и решили, что виновные предстанут перед судом Нидерландов. С Украиной будет подписано отдельное соглашение.

В Совете Федерации РФ объявили, что суд в Нидерландах относительно атаки на MH17 "не будет легитимным". Об этом сообщает УНИАН.