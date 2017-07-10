ОБСЕ официально признала российскую оккупацию Крыма

10.07.2017, 09:59

ОБСЕ приняла Минскую декларацию, в которой есть часть о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины.

В документе ОБСЕ призывает Россию отказаться от временной оккупации Крыма и Севастополя и вернуть эту территорию Украине.

"(ОБСЕ) настойчиво призывает Российскую Федерацию прекратить спонсирование террористической деятельности в Украине за счет перемещения боевиков, денег и оружия через неподконтрольный правительству участок российско-украинской государственной границы и перестать в любой форме поддерживать незаконные вооруженные формирования в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, которые совершают террористические акты в Украине", - также говорится в документе.

Также в декларации есть формулировка "отдельные районы Донецкой и Луганской областей, находящиеся под контролем российских гибридных сил".

Руководитель украинской делегации Артур Герасимов рассказал ВВС Украина, что теперь этот документ будет направлен в МИД всех стран ОБСЕ и будет учитываться в официальных решениях.

Российская делегация выступила категорически против этой части Минской декларации ОБСЕ как антироссийской.

Российские представители пытались отклонить часть документа о восстановлении суверенитета Украины, но руководство не приняло запрос, так как по процедуре его следовало подавать раньше. Об этом сообщает BBC Украинская служба.