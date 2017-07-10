Тиллерсон выдвинул условие для улучшения отношений Вашингтона с Москвой

10.07.2017, 10:09

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия первой должна предпринять шаги для деэскалации вооруженного конфликта на востоке Украины.

Санкции в отношении Кремля, наложенные Вашингтоном и Брюсселем, останутся в силе, пока Москва не сменит свой политический курс в этом регионе и не "даст обратный ход действиям, приведшим к введению этих санкций", отметил он в воскресенье, 9 июля, в Киеве.

Тиллерсон заявил, что Россия должна использовать свое влияние на вооруженных сепаратистов в Донбассе, чтобы полностью восстановить постоянно нарушаемый режим прекращения огня, прекратить преследования и нападения на наблюдателей международных организаций и отвести тяжелые вооружения от линии разграничения, обозначенной минскими соглашениями.

Цель американского правительства - "восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины", сказал госсекретарь США, подчеркнув, что выполнение этого условия необходимо для улучшения отношений РФ и США.

В ответ президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Тиллерсона за "символический и своевременный визит непосредственно после встреч на саммите G20 в Гамбурге", где президент США Дональд Трамп пообщался со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Госсекретарь США также похвалил усилия украинцев по борьбе с коррупцией, однако указал, что стране необходимы дальнейшие подвижки в сфере реформ. "Речь идет об обеспечении будущего Украины: это место должно быть привлекательным для инвесторов и ее европейских соседей", - цитирует американского министра агентство AP. Об этом сообщает Deutsche Welle.