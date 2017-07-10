Трамп исключил отмену санкций против РФ до разрешения конфликтов в Сирии и на Украине

10.07.2017, 10:12

США не снимут санкции с России до урегулирования кризисов в Сирии и на Украине, заявил в воскресенье, 9 июля, президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter.

Он добавил, что вопрос о санкциях не поднимался во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита "большой двадцатки" в Гамбурге.

Главы государств обсудили обеспечение режима перемирия в ряде регионов Сирии. "Мы вели переговоры о перемирии в Сирии, которое спасет жизни. Настало время двигаться вперед в конструктивном сотрудничестве с Россией", - заявил Дональд Трамп.

Глава Белого дома также подтвердил, что президенты обсуждали тему предполагаемого вмешательства России в прошлогодние американские выборы.

"Я дважды решительно спрашивал президента Путина о российском вмешательстве в наши выборы. Он это категорически отверг", - написал Трамп. Однако президент США не уточнил, поверил ли он Путину.

Ранее он говорил, что верит в возможность причастности российских спецслужб и хакеров ко взлому серверов сайта Национального комитета Демократической партии США и почты предвыборного штаба Клинтон, но не исключает, что в это могли быть вовлечены и другие страны.

8 июля газета The New York Times сообщила, что обсуждение вопроса возможного вмешательства России в выборы в США заняло у Трампа и Путина около 40 минут. Встреча двух президентов продолжалась более двух часов. Об этом сообщает Deutsche Welle.