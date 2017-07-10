10.07.2017, 10:14

Организация Североатлантического договора (НАТО) намерена сотрудничать с Украиной в оборонной сфере. Об этом в ходе открытия выставки "Украина - НАТО. Формула безопасности" сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО оказывало поддержку украинскому суверенитету, территориальной целостности, демократическим институтам и вашим Вооруженным силам и НАТО продолжит тесно работать с Украиной в вопросах обороны, управления и экономических реформ", - сказал глава альянса.

НАТО, по словам Столтенберга, поддерживает стабильность Украины, которая всегда сотрудничала с альянсом и принимала активное участие в миссиях.

Сегодня, 10 июля, в Киеве состоится торжественное заседание комиссии "Украина - Организация Североатлантического договора (НАТО)" с участием Президента Петра Порошенко и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Об этом сообщают "Українські Новини".