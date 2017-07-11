Комментарий МИД Украины по итогам XXVI ежегодной летней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

11.07.2017, 14:55

Министерство иностранных дел Украины приветствует принятие двадцать шестой ежегодной сессией Парламентской Ассамблеи (ПА) ОБСЕ 9 июля двух важных резолюций, инициированных членами Постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПА ОБСЕ - "О восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины" и "Об усилении энергетической безопасности в регионе ОБСЕ ", которые вошли в Минскую декларацию, принятую по итогам работы Ассамблеи в Минске.

МИД Украины также приветствует принятие резолюции общего Комитета ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности, в которой в очередной раз осуждается факт российской вооруженной агрессии против Украины, содержится призыв прекратить военные действия в Украине, осуждаются факты давления, преследования и запугивания наблюдателей СММ ОБСЕ, которые имеют место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, контролируемых "российскими гибридными войсками", содержится призыв к России как оккупационной власти в Крыму снять все ограничения, препятствующие свободе передвижения СММ ОБСЕ.

Активные попытки парламентской делегации РФ противодействовать вынесению на рассмотрение парламентариев стран-членов ПА ОБСЕ проектов украинских резолюций стали очередным свидетельством вопиющего игнорирования Российской Федерацией основополагающих принципов ОБСЕ согласно Хельсинкскому Заключительному акту 1975 года и сознательного пренебрежения нормами международного права, нежелания придерживаться взятых на себя обязательств в рамках международных документов, в том числе Минских договоренностей. Отмечаем, что упомянутые попытки не нашли поддержки членов ПА ОБСЕ, что стало еще одним свидетельством изолированности российской стороны в ее попытках оправдать агрессию против Украины.

В МИД Украины приветствуют переизбрание Председателя Постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПА ОБСЕ, народного депутата Украины Артура Герасимова заместителем руководителя общего комитета ПА ОБСЕ по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде

Украинская сторона требует от РФ прекратить временную оккупацию АР Крым и г. Севастополь, выполнить свои обязательства по Минским договоренностям, а наших партнеров в международных организациях, в том числе в межпарламентских форумах, призываем продолжить оказывать давление на Россию до прекращения ею агрессии против Украины и освобождения украинского Крыма и Донбасса.

[1] Речь идет о резолюции ПА ОБСЕ: "Очевидно, грубое и неисправленное нарушение Российской Федерацией Хельсинкских принципов" (вошла в Бакинскую декларацию 2014 года), "Продолжение очевидных, грубых и неисправленных нарушений РФ обязательств в рамках ОБСЕ и международных норм" (Хельсинкская Декларация 2015 года.), "Нарушение прав человека и основоположных свобод в Автономной Республике Крым и городе Севастополь" (Тбилисская декларация 2016 года).

Инф. Прес-сужбы Министерства иностранных дел Украины.