МИД Украины: Киев начнет диалог с НАТО о ПДЧ в ближайшее время

12.07.2017, 17:00

Украина в ближайшее время намерена инициировать диалог с НАТО о приглашении к плану действий относительно членства (ПДЧ) в Альянсе, заявил новоназначенный глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.

Он пояснил, что украинская сторона предложила Альянсу для рассмотрения возможность начать политический диалог, результатом которого должно стать приглашение Украины к ПДЧ. "Диалог нужен, чтобы договориться, каким образом сделать это так, чтобы Альянс нам не отказал", - добавил глава миссии.

Говоря о процедуре присоединения, Пристайко заметил, что это "длительный процесс".

"Сначала НАТО заявляет о политике открытых дверей, дальше страна выражает заинтересованность в интеграции и затем - получает приглашение к ПДЧ и начинает выполнение этого плана. Уже почти 20 лет этап ПДЧ является обязательным. Но надо понимать, что ПДЧ не гарантирует членства", - пояснил он.

Отвечая на вопрос о том, можно ли рассчитывать, что уже в ближайшее время, например, осенью, Киев получит признание своих стремлений, глава миссии сказал: "Этого надо добиваться. Но сразу скажу: я осознаю, что это будет непросто сделать".

10 июля на совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина начинает дискуссию с Североатлантическим Альянсом относительно предоставления плана действий относительно членства в НАТО.

"Мы считаем необходимым, и сегодня об этом четко заявили, начать дискуссию о предоставлении плана действий относительно членства, и наши предложения относительно дискуссии были с удовольствием приняты", - сказал Порошенко. Об этом сообщает Сегодня.ua.