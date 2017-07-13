Макрон раскритиковал Германию

13.07.2017, 15:16

Эммануэль Макрон и Ангела Меркель встречаются сегодня в Париже в рамках 19- го ежегодного совета министров Франции и Германии.

Германия получает финансовую выгоду от существующих дисбалансов в еврозоне. Такое мнение в интервью местным СМИ высказал президент Франции Эммануэль Макрон. По словам Макрона, "страны, которые уже имеют высокий уровень госдолга, набирают еще больше обязательств", а конкурентоспособные государства лишь укрепляют свои позиции. "Я хотел бы, чтобы еврозона была более гомогенной, она неправильно работает, потому что эта вилка становится все больше", - пояснил Макрон и отметил нобходимость создания еврозоны с общим бюджетом и демокртическими контрольными механизмами.

Президент Франции назвал Евросоюз "незавершённым проектом", по его словам, для более глубокой консолидации в рамках союза необходимо изменение ряда договоров. Об этом сообщает EuroNews.