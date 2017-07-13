Порошенко и главы ЕС удовлетворены прогрессом в отношениях Брюсселя и Киева

13.07.2017, 15:53

Киев и Брюссель должны начать разработку дорожной карты по дальнейшей интеграции Украины в Евросоюз.

Об этом заявил в Киеве в четверг, 13 июля, президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Дональдом Туском и

По словам Порошенко, Киев предложил Еврокомиссии провести в начале 2018 года конференцию по привлечению инвестиций в украинскую экономику, а также обсудить возможности использования газотранспортной системы Украины для обеспечения энергобезопасности Европы. Президент Украины добавил, что ЕС подтвердил готовность поддержать фонд энергоэффективности страны и что в ближайшее время он подпишет соответствующий закон.

Президент Украины вновь призвал сохранить санкции, введенные ЕС против России. По его словам, штрафные меры должны сохраняться до до тех пор, "пока не будут устранены причины их введения, а именно до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства, включая Крым".

Президент Европейского совета Дональд Туск в свою очередь призвал Киев избегать внутренних конфликтов и бороться с коррупцией. "Внешнему врагу не одолеть Украину, вы очень сильны, однако вы можете нанести поражение сами себе. Именно поэтому вы должны в любом случае сохранять единство", - подчеркнул Туск.

Он подтвердил, что ЕС поддерживает территориальную целостность Украины, и призвал к полному выполнению минских соглашений.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер со своей стороны выразил удовлетворение прогрессом в отношениях ЕС и Украины. Он заверил, что Брюссель сделал все возможное, чтобы предоставить гражданам Украины возможность свободного въезда на территорию Евросоюза. Вместе с тем Юнкер подчеркнул необходимость усилить борьбу с коррупцией на Украине, отметив, что коррупция может подорвать все усилия, прилагаемые властями в Киеве. Об этом сообщает Deutsche Welle.