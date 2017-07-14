Во Франции отмечают главный национальный праздник - День взятия Бастилии

14.07.2017, 14:39

В Париже, на Елисейский полях состоялся традиционный военный парад в честь национального праздника Франции - Дня взятия Бастилии.

Как сообщает Le Figaro, в параде в общей сложности участвовали более 3700 военных, 211 единиц боевой техники сухопутных войск, 63 самолета, а также 29 вертолетов и 241 лошадь республиканской гвардии.

В этом году вместе с французскими военными в параде также приняли участие и солдаты американской армии из подразделений разных родов войск. Они возглавили парад по случаю 100-летия со дня вступления США в первую мировую войну.

В этом году почетным гостем национального праздника Франции стали президент США Дональд Трамп с женой Меланией.

Отметим, последний раз президент США присутствовал на военном параде ко Дню взятия Бастилии в 1989 году. Джордж Буш-старший тогда прибыл в Париж по случаю 200-летия Великой французской революции. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".