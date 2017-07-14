Трамп присутствовал на параде в День взятия Бастилии

14.07.2017, 16:56

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент США Дональд Трамп в пятницу, 14 июля, посетили Елисейские поля, где состоялся традиционный военный парад по случаю Дня взятия Бастилии.

Трамп был приглашен Макроном в качестве почетного гостя по случаю 100-летия со дня вступления США в Первую мировую войну, а американские военные, наряду с французскими, участвовали в торжественном марше.

Макрон приветствовал участников и гостей парада из открытого салона армейского внедорожника, сопровождаемого конными гвардейцами. Трамп же отдал честь во время прохождения 145 американских военных, пять из которых были одеты в форму, стилизованную под форму солдат времен Первой мировой войны.

Большую часть парада оба президента провели бок-о-бок, рядом с ними находились их жены. Французские СМИ широко цитируют двусмысленный комплимент, который Трамп сделал супруге Макрона, 64-летней Брижит Макрон. "Знаете, вы в такой хорошей форме", - обратился к ней президент США. Затем он повторил свои слова о Брижит, повернувшись к ее супругу и добавив: "Превосходна". На английском ("in such good shape") эта фраза прозвучала неоднозначно, поскольку, в отличие от русского, в первую очередь подразумевает физические кондиции адресата. Многие французские комментаторы в связи с этим вспомнили о более ранних сексистских высказываниях Трампа.

Само празднование в нынешнем году было отчасти омрачено воспоминаниями о событиях годичной давности. Вечером 16 июля 2016 года на Английской набережной Ниццы 19-тонный грузовик врезался в толпу людей, собравшихся посмотреть салют в честь Дня взятия Бастилии. В результате 86 человек погибли, 308 получили ранения.

В этом году в параде участвовали 3720 военнослужащих, в небе над Елисейскими полями пролетели 63 боевых самолета и 29 вертолетов. Об этом сообщает Deutsche Welle.