Порошенко и премьер Молдовы открыли новый пункт пропуска в Одесской области

17.07.2017, 16:28

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Молдовы Павел Филип приняли участие в открытии пункт пропуска таможенного и пограничного контроля на приднестровском участке украино-молдавской границы "Кучурган- Первомайск".

"Народы Украины и Молдовы имеют очень давнюю историю дружбы, партнерства и добрососедства. И Кучурган является многообещающим символом, так как был основан в 1808 году немецкими переселенцами и носил очень символическое для нынешнего периода истории Украины и Молдовы название Страсбург, поскольку основавшие его немцы были именно из Страсбурга", -сказал Порошенко.

По его словам, на новом пункте пропуска будут работать и представители Евсросоюза.

"Сегодня это очень важно и принципиально, поскольку в свое время в 2009-м году мы начали совместный контроль вместе с миссией Евросоюза EUBAM. И сейчас с нами находятся представители этой миссии - и они будут принимать постоянное участие в осуществлении контроля, чтобы мы твердо обеспечили безопасности, прозрачность, антикоррупционность и удобство для пересекающих границу. Уверен, это очень мощная мотивация для того, чтобы это событие сегодня произошло.

Отныне украинские и молдавские пограничники, украинские и молдавские таможенники вместе с представителями EUBAM будут работать для обеспечения безопасности и комфорта наших граждан. Более того, я сегодня дал поручение Министерству иностранных дел и Государственной фискальной службе, чтобы расширить миссию EUBAM на другие пункты пересечения границы для обеспечения прозрачности и эффективной борьбы с контрабандой и коррупцией", - добавил президент.

Сегодня, 17 июля, в рамках визита в Одесскую область Петр Порошенко посетил флагман ВМС Украины фрегат "Гетман Сагайдачный", на котором встретился с участниками украино-американских учений "Си Бриз-2017". Об этом сообщает Сегодня.ua.