ЕС приветствовал решение о рассмотрении дела MH17 в суде Нидерландов

17.07.2017, 16:54

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини опубликовала специальное заявление, посвященное трехлетию крушения в Донбассе самолета рейса MH17 компании "Малайзийские авиалинии".

"Трагедия рейса MH17, в которой было потеряно так много жизней, остается постоянным источником горя и печали для Европейского Союза. ЕС и его государства-члены подтверждают свою глубочайшую симпатию и уважение ко всем тем, кто потерял своих близких в тот день", - отмечается в документе.

Могерини указала, что ЕС полностью поддерживает работу совместной следственной группы, расследующей обстоятельства этого происшествия, а также приветствует достигнутый ею за последний год прогресс. "Поскольку работа совместной следственной группы в отношении отдельных подозреваемых продолжается, крайне важно, чтобы следователи могли завершить свою работу независимо и тщательно", - подчеркнула глава европейской дипломатии.

Она также приветствовала решение стран, проводящих совместное расследование, в выборе Нидерландов для рассмотрения дела о крушении самолета, и призвала международное сообщество оказать поддержку в деле привлечения виновных к ответственности.

Самолет Boeing-777 компании "Малазийские авиалинии", совершавший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Все, находившиеся на борту лайнера, погибли. Международное сообщество обвиняет в этом преступлении пророссийских сепаратистов, сбивших самолет ракетой ЗРК "Бук", завезенного в Донбасс из России. Об этом сообщает Deutsche Welle.