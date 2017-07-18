Президент Украины провел переговоры с Премьер-министром Грузии

18.07.2017, 17:46

В ходе государственного визита в Грузию Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с Премьер-министром Грузии Гиорги Квирикашвили.

Глава государства выразил благодарность грузинской стороне за твердую и всестороннюю поддержку Украины и предоставление гуманитарной помощи в реабилитации украинских военнослужащих и оздоровлении детей, пострадавших в результате боевых действий на Донбассе.

Собеседники отметили важность углубления сотрудничества в многосторонних форматах с целью деоккупации территорий Украины и Грузии.

Было договорено объединить усилия в реализации стратегического партнерства между Украиной и Грузией в рамках подписанной в ходе визита Декларации. В частности, речь шла о начале деятельности вновь созданного Украинско- Грузинского Стратегического совета высокого уровня.

Глава государства и грузинский премьер обсудили широкий комплекс вопросов повестки дня двусторонних отношений.

Главное внимание уделялось секторальному сотрудничеству, прежде всего в торгово-экономической сфере. Отмечалось стремление сторон довести в ближайшее время товарооборот между странами по крайней мере до 1 млрд. долларов США.

Была положительно оценена работа украинско-грузинского бизнес-форума и отмечена важность повышения эффективности деятельности рабочих групп в составе Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Инф. Официального сайта Президента Украины.