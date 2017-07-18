Президент: Стратегическое партнерство между Украиной и Грузией обусловлено общими вызовами и общими угрозами

18.07.2017, 17:49

Украина и Грузия имеют многолетние связи, а сейчас перед обоими государствами появились одинаковые вызовы. Поэтому восстановление отношений и установление стратегического партнерства является прочным фундаментом для поддержки, доверия и дружбы между двумя народами, убежден Президент Петр Порошенко.

Петр Порошенко отметил, что практически каждый украинец и грузин имеют очень персональные страницы, которые отражают дружбу между народами. Так было и в далекие времена Голодомора в Украине, так было в годы Второй мировой войны и так сейчас, когда украинцы отстаивают территориальную целостность, суверенитет и независимость своего государства, подчеркнул Президент.

"Стратегическое партнерство также обусловлено общими вызовами и общими угрозами. И победить эти угрозы мы можем только когда мы сильные и объединенные. И я очень благодарен за это наше партнерство, за систему институтов и механизмов постоянной координации наших действий. В том числе и в секторе обороны и безопасности", - также подчеркнул Президент Украины.

По словам Петра Порошенко, во время сегодняшней встречи с Георги Маргвелашвили они обсудили пути укрепления этого партнерства. "Есть много идей каким образом будет проводиться взаимная подготовка бойцов наших Вооруженных Сил - как на территории Грузии, в том числе наших горно- стрелковых подразделений, так и на территории Украины, где мы открыты для того, чтобы передать победный опыт Вооруженных Сил Украины в гибридной войне", - отметил Глава государства.

Он также отметил участие моряков из Грузии в учениях Seа Breeze, которые проходят под эгидой НАТО в Черном море, в Одессе. "Рядом с американскими, британскими, норвежскими, румынскими, турецкими, бельгийскими и другими моряками были моряки Грузии. Которые показывают, что наше партнерство чрезвычайно прочное в том числе и в оборонной сфере", - убежден он.

Президент Грузии назвал визит Президента Украины на его родину историческим. "Это человек, который руководит украинским народом в борьбе за свою свободу. Для нас большая ценность - наша свобода", - сказал Георги Маргвелашвили.

От поблагодарил Петра Порошенко за Государственный визит и назвал важным стимулом для восстановления отношений между украинским и грузинским народами. "Вы находитесь на поле боя. Вы увидели то, что увидела Грузия в 90-х, в 2008 году - политику Российской Федерации, которая приносит дестабилизацию и разъединяет нации. Грузия выстояла, хотя и потеряла два региона. Сейчас то же самое происходит с Вашей страной, поэтому нам нужна активизация сотрудничества", - убежден Президент Грузии.

Инф. Официального сайта Президента Украины.