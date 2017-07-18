Президент Украины и Председатель Парламента Грузии договорились об усилении межпарламентского взаимодействия

В рамках Государственного визита в Грузию Президент Украины Петр Порошенко встретился с Председателем Парламента Грузии Иракли Кобахидзе.
Глава государства выразил благодарность за последовательную твердую поддержку Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины.
Собеседники высоко оценили перспективы развития всего спектра отношений стратегического партнерства между двумя странами.
Стороны подчеркнули важность углубления межпарламентского украинско- грузинского сотрудничества. В частности, речь шла об интенсификации диалога межпарламентских групп дружбы в высших законодательных органах обоих государств.
Договорились усилить координацию Украины и Грузии в рамках международных и региональных организаций, в частности с учетом текущего председательства двух стран в Организации черноморского экономического сотрудничества и Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ.
Председатель Парламента Грузии отметил, что сегодня стратегическое партнерство с Украиной объединяет все политические силы Грузии.
Инф. Официального сайта Президента Украины.