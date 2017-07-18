Президент Украины и Председатель Парламента Грузии договорились об усилении межпарламентского взаимодействия

18.07.2017, 17:49

В рамках Государственного визита в Грузию Президент Украины Петр Порошенко встретился с Председателем Парламента Грузии Иракли Кобахидзе.

Глава государства выразил благодарность за последовательную твердую поддержку Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Собеседники высоко оценили перспективы развития всего спектра отношений стратегического партнерства между двумя странами.

Стороны подчеркнули важность углубления межпарламентского украинско- грузинского сотрудничества. В частности, речь шла об интенсификации диалога межпарламентских групп дружбы в высших законодательных органах обоих государств.

Договорились усилить координацию Украины и Грузии в рамках международных и региональных организаций, в частности с учетом текущего председательства двух стран в Организации черноморского экономического сотрудничества и Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ.

Председатель Парламента Грузии отметил, что сегодня стратегическое партнерство с Украиной объединяет все политические силы Грузии.

Инф. Официального сайта Президента Украины.