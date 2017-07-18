Зубко: Украина и Беларусь будут развивать транспортные коридоры

18.07.2017, 18:22

Украина и Беларусь будут усиливать производственную кооперацию, в частности в сфере машиностроения и сельхозмашиностроения.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко по результатам XXV заседания Межправительственной украинского-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Также по результатам заседания комиссии достигнуты важные договоренности в сфере АПК. "На будущее мы будем увеличивать взаимное присутствие на рынках обеих стран сельскохозяйственной, пищевой и другой продукции, в том числе транзит таких товаров", - сообщил Вице-премьер-министр.

По словам Геннадия Зубко, Украина и Беларусь будут и в дальнейшем развивать железнодорожные перевозки в составе комбинированного поезда "Викинг" и контейнерного поезда "ZUBR". Также совместно будут отрабатываться вопросы водного пути на участке Киевская ГЭС - Нижние Жары, необходимого для прохода судов класса "река-море".

"Украина поддержит предложение Беларуси об отнесении участка р. Днепр (устье р. Припять - Нижние Жары) к международной сети водных путей категории Е как ответвления водного пути Е-40 при рассмотрении вопроса в Еврокомиссии ООН", - подчеркнул он.

Также стороны договорились о подготовке и реализации новых крупномасштабных проектов в рамках Программы трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь- Украина 2014-2020" и продвижения совместных проектов МТП по обустройству и модернизации пунктов пропуска на белорусско-украинской границе в рамках инициативы ЕС "Восточное партнерство".

XXV юбилейное заседание Межправительственной украинского- белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества проходит сегодня в Киеве под председательством Геннадия Зубко и заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Владимира Семашко.

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.