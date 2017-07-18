МИД ожидает от нового руководства ОБСЕ надлежащей реакции на преступления России на Донбассе и в Крыму

18.07.2017, 18:49

Министерство иностранных дел Украины ожидает от нового руководства Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе надлежащей реакции на преступления России на оккупированном Донбассе и в Крыму.

Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

"Министерство иностранных дел Украины приветствует завершение процедур назначений Томаса Гремингера на должность генерального секретаря ОБСЕ, Ламберто Дзанньера - верховным комиссаром по вопросам национальных меньшинств, Арлема Дезира - представителем по вопросам свободы СМИ и Ингибьёрг Солрун Гисладоттир - директором Бюро по демократическим институтам и правам человека", - заявили украинские дипломаты.

"Заполнение вакансий руководства ОБСЕ позволит обеспечивать эффективность работы организации, в частности в части предотвращения и урегулирования конфликтов. Особую важность для Украинского государства приобретает полноценная многомерная работа ОБСЕ в условиях продолжающейся комплексной гибридной агрессии Российской Федерации против территориальной целостности, суверенитета и политической независимости Украины", - заявляют в МИД.

"Ожидаем, что институты ОБСЕ будут продолжать активную целенаправленную работу по поддержке развития демократии, верховенства права, уважения к правам человека и основных свобод на пространстве организации, должным образом и своевременно будут реагировать на наиболее вопиющие случаи их нарушений, происходящих сейчас во временно оккупированных и контролируемых Россией районах Украины", - сказано в сообщении.

"Рассчитываем, что новоназначенные главы институтов ОБСЕ сохранят приоритетное внимание, которое сейчас уделяется в рамках Организации вопросу прекращения российской агрессии против Украины, и приложат все усилия для возвращения уважения к фундаментальным принципам и обязательствам ОБСЕ, что необходимо для восстановления взаимного доверия на Европейском континенте, нарушенного безответственным отношением одного из государств-участников", - заявили украинские дипломаты. Об этом сообщает УНИАН.