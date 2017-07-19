"Санкции не работают": Маккейн призвал усилить давление на Путина и пресечь рождение его "малороссий"

19.07.2017, 10:12

Председатель комитета по вопросам вооруженных сил Сената США Джон Маккейн назвал заявление главаря "ДНР" Александра Захарченко о создании "государства малороссия" "прямой ответственностью" президента России Владимира Путина.

Об этом говорится в официальной реакции законодателя, обнародованной на его веб-сайте.

По словам сенатора-республиканца, амбиции Путина "по восстановлению Российской империи продвинулись еще на один шаг".

Маккейн считает провозглашение марионеточного государства еще одним нарушением РФ Минских соглашений.

"Путин рассчитывает, что чем больше его вооруженные силы и сторонники убьют украинцев, тем больше украинской территории они смогут захватить. И чем больше Путин будет заставлять Украину отдавать свои ограниченные ресурсы на войну, а не на улучшение экономики, тем больше он сможет расшатать власть в Киеве и помешать Украине реализовать ее евроатлантическое будущее", - отметил американский политик.

США и европейские союзники, настаивает Маккейн, "должны честно посмотреть в лицо реальности и признать, что не смогли кардинально изменить планы России в Украине на протяжении последних трех лет".

В этой связи Маккейн подчеркнул: заявления Вашингтона, что санкции будут продолжаться, пока Россия не выполнит своих обязательств, не действуют.

"В совместном взаимодействии США и наши европейские союзники должны разработать политику и стратегию для увеличения дипломатических, экономических и военных последствий, от которых Россия будет терять, пока не выполнит своих обязательств по Минским соглашениям", - подчеркнул сенатор. Об этом сообщает УНИАН.