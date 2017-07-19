Президент Польши не подпишет закон о судебной реформе

19.07.2017, 10:20

Президент Польши Анджей Дуда отказался подписывать скандальный законопроект о судебной реформе, вызвавший в стране и Евросоюзе волну протестов и уже принятый Сеймом.

"Органы юстиции должны быть реформированы, но они должны быть реформированы разумно", - заявил он во вторник, 18 июля, отметив, что не будет подписывать закон в его нынешней редакции.

Законопроект предусматривает, в частности, избрание членов Национального судебного совета путем голосования депутатов Сейма, большинство в котором принадлежит правящей партии "Закон и справедливость". Национальный судебный совет не может быть "подчинен одной единственной партии, одной единственной группе", подчеркнул Анджей Дуда. В качестве компромисса он предложил избирать членов совета большинством в три пятых голосов депутатов - таким образом будет учитываться мнение и других партий.

Национальный судебный совет играет решающую роль при назначении и снятии с должности председателей судов любых инстанций. Если этот орган окажется под контролем правящей партии, с независимостью судов в Польше будет покончено, опасаются критики.

Ранее представительница Еврокомиссии заявила, что в Брюсселе наблюдают за развитием ситуации в Польше "с большой озабоченностью". Еврокомиссия планирует в ближайшее время рассмотреть планы польской судебной реформы. А акция протеста против нее в Варшаве собрала 16 июля до 10 тысяч участников. Об этом сообщает Deutsche Welle.