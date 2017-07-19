Кремль отмежевался от проекта "Малороссия"

19.07.2017, 10:21

Слова главы самопровозглашенной "ДНР" Александра Захарченко о создании "Малороссии" - это "его личная инициатива", заявил во вторник, 18 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, "в Москве об этом узнали сегодня утром из СМИ". "Мы остаёмся приверженными минским договорённостям", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее в тот же день официальный представитель Кремля оказался не готов комментировать проект "Малороссия", с которым неожиданно выступил глава "ДНР" Александр Захарченко. "Я пока оставлю эту тему без комментариев. Она подлежит осмыслению и анализу", - заявил Песков журналистам и добавил, что позиция по "Малороссии" будет озвучена после ее формирования.

Лидер "ДНР" Захарченко объявил во вторник об учреждении "переходного федеративного государства" на территории Украины под названием "Малороссия".

В Германии эти планы вызвали резкую критику. Их называют "провокацией" и "отречением от минских соглашений". Берлин ожидает, что Россия тоже оперативно осудит эти действия и не будет "ни принимать, ни признавать" новое образование. Правительство ФРГ по-прежнему убеждено, что решение конфликта на востоке Украины возможно только путем реализации минских соглашений. Об этом сообщает Deutsche Welle.